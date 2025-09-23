旅費＋サービスで400万円｢介護クルーズ｣の中身：豪華客船で自立目指すリハビリ100日間→｢歩けないままなら返金｣と強気の主催者の"想い"

クルーズ船の旅といえば、美しい景色を眺め、芸術に触れ、お酒や食を楽しむなど余暇を味わうもの……と、多くの人が想像するだろう。しかし、介護リハビリを集中的に受けるために航海する旅もある。「ポラリス×クルーズ」だ。

船上でのリハビリテーション（以下、リハビリ）とは、一体どんなプログラムなのか。クルーズに参加する方の声を聞くとともに、主催者で医師の森剛士さんにその意図を聞いた。

見えてきたのは、日本の自立支援介護の現状と課題だった。

乗るときは車いす、降りるときは自分の足

世界を周遊するクルーズ船で集中的に行う、要介護者のリハビリプログラム。株式会社ポラリスと、ピースボートなどを主催する株式会社ジャパングレイスが提供するサービスだ。

「周遊」という文字からは、各地の景色を楽しみ、美味しい食事に舌鼓を打ち、余白のある時間を楽しむイメージが湧く。一方、リハビリというと楽しさよりは努力を伴うもの、というイメージがあり、周遊の旅とは相反するようにも感じる。

あえてクルーズ船で挑むリハビリ、一体どんな内容なのだろうか。