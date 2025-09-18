「ヒト型ロボット」の開発を手がける中国の優必選科技（ユービーテック）は8月31日、国際的な投資ファンドから10億ドル（約1471億円）の資金調達枠を獲得したと発表した。

香港およびアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビに拠点を持つ長期運用ファンド、インフィニ・キャピタルと戦略的融資契約を締結。インフィニ傘下のハイテクファンドを割当先とする新株や転換社債の発行、同ファンドからの現金引き出しなどの形式で資金を迅速に調達できるとしている。

関連産業に共同投資

インフィニは適切な時期にユービーテック株を追加取得し、最終的に持ち株比率5％未満の株主となる予定だ。さらに、両社はヒト型ロボットの関連産業への共同投資も進める。ユービーテックの中東市場進出をインフィニが支援し、現地に合弁会社を設立。ヒト型ロボットの大規模工場、研究開発センター、事業の地域統括本部などの設置を計画している。

ここ数年、インフィニは香港市場に上場する中国のハイテク企業に積極投資を続けてきた。その中にはAI（人工知能）画像認識大手の商湯科技（センスタイム）、法人向けAIソリューションの第四範式（4パラダイム）、EV（電気自動車）大手の比亜迪（BYD）などが含まれ、累計投資額は100億香港ドル（約1887億円）を超える。