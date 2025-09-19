ゲーム｢Hollow Knight: Silksong｣配信開始直後に各ゲーム機ストアがエラー。Steam同時接続者数53万人を超える支持を集める理由

渡邉 卓也 : ゲームライター
2025/09/19 13:00
Hollow Knight: Silksong イメージ
オーストラリア発の大人気ゲームタイトル『Hollow Knight: Silksong』。人気すぎて配信開始直後に混乱が起きた（画像：任天堂公式サイトより）
いま人気のゲームといえば、「メトロイドヴァニア」というジャンルについて言及せざるを得ないだろう。

メトロイドヴァニアとして有名な「ホロウナイト」シリーズの新作、『Hollow Knight: Silksong』が2025年9月4日にリリースされた。

あまりの人気ゆえに、配信開始直後には各ゲーム機のストアがエラーを起こすほどアクセスが集中。ひとり用ゲームにもかかわらず、PCゲーム販売プラットフォーム「Steam」の同時接続者数（その時間のプレイヤー数）が53万人を超えるほど支持を集めている。

たまたまこのゲームだけが人気なわけではなく、そもそもメトロイドヴァニアというジャンル自体が大きな注目を集めている。なぜ、このジャンルがそれほどまでに人気なのだろうか？

2Dアクションと探索要素を組み合わせたジャンル

メトロイド ドレッドのゲーム画面
任天堂も『メトロイド ドレッド』といった作品でこのジャンルに挑戦している（画像：任天堂公式サイトより）

まずはメトロイドヴァニアについて説明しよう。

言い換えるのであれば、メトロイドヴァニアは「2D探索アクションゲーム」である。たいていは『スーパーマリオブラザーズ』のような横から見たような画面で、敵を倒しながら広大なフィールドを探索していくといった内容になっている。

