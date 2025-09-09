｢道頓堀に飛び込む奴は､ほんまの阪神ファンと違うで｣という声も…。2年ぶりの阪神タイガース優勝､ファンに起きていた"異変"

阪神タイガースが、2025年度セントラル・リーグの優勝を決めた。まだ17試合を残し、2位巨人に17ゲーム差をつける圧勝だった。2023年以来の2年ぶりの優勝。

関西在住の筆者は、2年前とは阪神ファンの「空気」が違うことをひしひしと感じた。2023年の優勝も2位広島を11ゲームも引き離し、15試合を残しての「余裕の優勝」だったのだが、阪神ファンには余裕はなかった。

何せ2005年以来18年ぶりの優勝であり、阪神が優勝するということ自体にファンが「慣れていない」状態だった。

それに2015年と2021年は9月中盤まで首位を走りながら、ともにヤクルトに逆転されている。10ゲーム差が開いても「あかんのと違うか」「また逆転されるんと違うか」と気をもんでいるファンがたくさんいたのだ。

テンションが明らかに違った今年の阪神ファン

しかし今年は余裕しゃくしゃくだった。筆者のかかりつけの医師は、診察が終わると帰り際に「どや、今年の虎は？」と聞くのが常だった。詳しくは言っていないが、野球関係の仕事をしているらしいと知って「関西人だから当然野球ファンやろう」と決めつけて、こういう言葉を投げかけてくるのだ。ちなみに筆者は阪神ファンではない。

しかし今年は診察室に入るなり「おおー、サトテルやりおったのお」とか「見てみ石井大智、あんなすごい奴がおるねんで阪神には」とか、阪神の自慢をひとくさり話してから「どや調子は」と聞いてくるようになったのだ。テンションが明らかに違った。