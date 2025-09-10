｢ちょっと歩くだけで汗が噴きだす｣…。通勤で汗だくのビジネスマンは着こなしのコツを知らない

森井 良行 : ビジネスマンのためのスタイリスト
2025/09/10 5:45
（写真：ロストコーナー／PIXTA）

「通勤で汗だくになる」日常は、身だしなみの正解を変えつつあります。ちょっと歩くだけで汗が噴きだす30〜35℃の炎天下では、暑さ対策はもちろんのこと、「急激な温度変化から体を守る工夫」も欠かせません。

今年の残暑は、暑さが続くことが予測されるため、今回は「猛暑通勤時代の着こなし」について解説します。

素肌にポロシャツを避けるべき理由

30～35℃の日常では、コーディネートの優先順位が変わります。真っ先に考えるべきは「素肌に直接触れる肌着」、なかでも速乾機能のあるものを選びたいのです。

高温多湿な日本で「ワイシャツに肌着」は一般的ですが、「ポロシャツやビジネスTシャツは素肌で着る」というこだわりをお持ちの方もいらっしゃるのでは。ところが汗を吸収したポロシャツでは「水分が蒸発する際に熱も奪われ、体が冷えやすく」、室内外の気温差が大きい30～35℃の日常には向いているとは言えません。

また天然繊維ではなく、速乾機能のある肌着にこだわる理由は、冷風による体温が奪われるリスクの軽減を狙っているから。「汗を吸ってくれる」綿の肌着では、乾くまでに時間もかかりますが、速乾機能のものならば「水分を生地全体に分散し、汗を蒸発しやすい環境」を整えやすいのです。

なかでも、言わずと知れたユニクロのエアリズム（シームレスタイプ）はおすすめ。サラッとした着用感のみならず、薄い生地のお陰で折りたたんだときもかさばりません。

