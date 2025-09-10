履歴書は手書き必須､最終面接で全落ち…在日11年ベトナム人男性が体験した就活地獄と≪日本の仕事≫のリアル

日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。

しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。

第5回は、電子部品メーカーで働くベトナム出身のヒウさんにお話を聞いた。

「社畜」になりたい？

そんな学生生活も終わりを迎えつつある4年次、ヒウさんも進路の決断に迫られた。

「アニメとか漫画でもよく出てくるじゃないですか、『社畜』って。実際どうなのか、せっかく日本に住んでいるので、体験してみようと思って」

冗談交じりに言うが、社会人を目指して始めた就職活動は「地獄でした……」と振り返る。

「何十社と落ちました。もし就職できなかったら日本にいられなくなると思って、毎日すごくストレスでした」

日本に住む外国人は誰もが、目的に合った「在留資格」を取得することが義務づけられている。当時のヒウさんのような学生の場合、在留資格は「留学」だ。

就職をしたらその企業を通じて「技術・人文知識・国際業務」など就労用の在留資格に切り替えるわけだが、仕事が決まらないまま卒業したら在留資格を失ってしまう。そうなったら帰国するしかない。日本人よりもプレッシャーが大きいのである。