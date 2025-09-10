履歴書は手書き必須､最終面接で全落ち…在日11年ベトナム人男性が体験した就活地獄と≪日本の仕事≫のリアル

室橋 裕和 : ライター
2025/09/10 7:05
在日外国人には「サブカル好きが高じて日本に」というタイプも多いが、ヒウさんほどのめりこみ度も高く、かつ日本社会でしっかりと社会人として働いている人は珍しいかも（写真：筆者撮影）
日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。
しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。
第5回は、電子部品メーカーで働くベトナム出身のヒウさんにお話を聞いた。
＊本記事は後編です（前編『布団敷きのバイトは｢1組70円｣｢休日は聖地巡礼｣日本在住11年"艦これ"オタクのベトナム人男性が語る≪日本の生活≫のいいところ』

「社畜」になりたい？

そんな学生生活も終わりを迎えつつある4年次、ヒウさんも進路の決断に迫られた。

「アニメとか漫画でもよく出てくるじゃないですか、『社畜』って。実際どうなのか、せっかく日本に住んでいるので、体験してみようと思って」

冗談交じりに言うが、社会人を目指して始めた就職活動は「地獄でした……」と振り返る。

「何十社と落ちました。もし就職できなかったら日本にいられなくなると思って、毎日すごくストレスでした」

日本に住む外国人は誰もが、目的に合った「在留資格」を取得することが義務づけられている。当時のヒウさんのような学生の場合、在留資格は「留学」だ。

就職をしたらその企業を通じて「技術・人文知識・国際業務」など就労用の在留資格に切り替えるわけだが、仕事が決まらないまま卒業したら在留資格を失ってしまう。そうなったら帰国するしかない。日本人よりもプレッシャーが大きいのである。

