布団敷きのバイトは｢1組70円｣｢休日は聖地巡礼｣日本在住11年"艦これ"オタクのベトナム人男性が語る≪日本の生活≫のいいところ

日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。

しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。

第5回は、電子部品メーカーで働くベトナム出身のヒウさんにお話を聞いた。

学生時代からの『艦これ』オタク

トラン・ノク・ヒウさん（29）はベトナムから来日してそろそろ11年になる。高校を卒業してすぐにやってきた日本で留学生として過ごし、就職活動を勝ち抜いて、いまは電子部品をつくるメーカーに勤めて東南アジアへの輸出を手がける優秀な会社員なのだが、プライベートでは「提督」である。ゲーム『艦隊これくしょん』（艦これ）のヘビーユーザーなのだ。

2013年からサービスが始まったこのゲーム、現在では460万人ものプレイヤーがいるといわれるが、実はベトナムでも（日本語版しかないにも関わらず）多くのコミュニティがあるほどの人気を持つ。旧日本海軍の「大和」や「武蔵」といった実在の艦船を擬人化したキャラクターを育てていくゲームだが、ヒウさんが友人から誘われて「提督」（ゲーム内でプレイヤーはそう呼ばれる）になったのは2015年のこと。

「その頃はAPU（立命館アジア太平洋大学）の2年生だったんですが、まだ日本語があまりわからなくて。でもこのゲームのおかげで、日本語能力が上がったかなと思います」