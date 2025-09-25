｢なに？この胸の高鳴り｣…子育てが一段落した50代母がハマったもの。｢この先の人生の元気のもと｣が見つかった〜漫画｢ビバ 女の古｣

カータン : ブロガー
2025/09/25 7:00
ビバ 女の古
『ビバ 女の古』 ©カータン／主婦の友社

50代は楽しい。シワも白髪も増えた。体だって、若い頃のようにピチピチじゃない。なのに、なぜか体重だけは増えてる！ でも、その分、心は軽くなった。

ビバ 女の古: がんばってるあなたにエール
『ビバ 女の古: がんばってるあなたにエール』（主婦の友社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

無理して誰かに合わせなくてもいい。嫉妬もしないし高望みもしない。でも諦めたわけじゃない。身の丈に合った場所で自然体に生きる。それが思っていたよりずっと楽しい。

そんな日常を自由に描いた人気ブロガー・カータン氏の新刊『ビバ 女の古（こ）』（主婦の友社）よりお届けします。

今回は「社会人大学講座」と「推し活 日ハムファン」の2本です。

この記事の漫画を読む(11ページ)

カータン ブロガー

かーたん / KA-TAN

1967年4月生まれ。7年間CAとして乗務し、1997年退職。2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設。コミカルなイラストで日常をユーモアたっぷりに描き主婦層を中心に人気が大爆発。

「Japan Blog Award 2008」総合グランプリ受賞、「livedoorブログ OF THE YEAR2015」最優秀グランプリ受賞。以降殿堂入り。

月間アクセス数は800万超、ブロガーとして確固たる地位を確立。主な著書に親の介護に体当たりに挑んだ『健康以下、介護未満　親のトリセツ』、『お母さんは認知症、お父さんは老人ホーム介護ど真ん中！親のトリセツ』（ともにKADOKAWA）など。

カータンBLOG　「あたし・主婦の頭の中」https://ka-tan.blog.jp/

X：＠katan703　

Instagram：＠katan703　　

YouTube：THEkatanTV

この著者の記事一覧はこちら
