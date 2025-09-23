"卒母"して振り返る｢母親の負担の大きさ｣と今ならわかる子育て期｢今が一番いいとき｣の意味〜漫画｢ビバ 女の古｣

50代は楽しい。シワも白髪も増えた。体だって、若い頃のようにピチピチじゃない。なのに、なぜか体重だけは増えてる！ でも、その分、心は軽くなった。

無理して誰かに合わせなくてもいい。嫉妬もしないし高望みもしない。でも諦めたわけじゃない。身の丈に合った場所で自然体に生きる。それが思っていたよりずっと楽しい。

そんな日常を自由に描いた人気ブロガー・カータン氏の新刊『ビバ 女の古（こ）』（主婦の友社）よりお届けします。

今回は「母親の負担の大きさって？」と「今がいちばんいい時」の2本です。

【あわせて読む】①子どもが成長した50代夫婦の｢あるある｣な暮らし､《夫婦2人で町中華に海外旅行》直面する現実

著者フォローすると、カータンさんの最新記事をメールでお知らせします。