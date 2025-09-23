"卒母"して振り返る｢母親の負担の大きさ｣と今ならわかる子育て期｢今が一番いいとき｣の意味〜漫画｢ビバ 女の古｣

『ビバ 女の古』 ©カータン／主婦の友社
50代は楽しい。シワも白髪も増えた。体だって、若い頃のようにピチピチじゃない。なのに、なぜか体重だけは増えてる！ でも、その分、心は軽くなった。
『ビバ 女の古: がんばってるあなたにエール』（主婦の友社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
無理して誰かに合わせなくてもいい。嫉妬もしないし高望みもしない。でも諦めたわけじゃない。身の丈に合った場所で自然体に生きる。それが思っていたよりずっと楽しい。
そんな日常を自由に描いた人気ブロガー・カータン氏の新刊『ビバ 女の古（こ）』（主婦の友社）よりお届けします。
今回は「母親の負担の大きさって？」と「今がいちばんいい時」の2本です。
【あわせて読む】①子どもが成長した50代夫婦の｢あるある｣な暮らし､《夫婦2人で町中華に海外旅行》直面する現実
著者フォローすると、カータンさんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
かーたん / KA-TAN
1967年4月生まれ。7年間CAとして乗務し、1997年退職。2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設。コミカルなイラストで日常をユーモアたっぷりに描き主婦層を中心に人気が大爆発。
「Japan Blog Award 2008」総合グランプリ受賞、「livedoorブログ OF THE YEAR2015」最優秀グランプリ受賞。以降殿堂入り。
月間アクセス数は800万超、ブロガーとして確固たる地位を確立。主な著書に親の介護に体当たりに挑んだ『健康以下、介護未満 親のトリセツ』、『お母さんは認知症、お父さんは老人ホーム介護ど真ん中！親のトリセツ』（ともにKADOKAWA）など。
カータンBLOG 「あたし・主婦の頭の中」https://ka-tan.blog.jp/
X：＠katan703
Instagram：＠katan703
YouTube：THEkatanTV
無料会員登録はこちら
ログインはこちら