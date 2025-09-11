｢在庫不足､本当に反省しております｣謝罪から始まるワークマン展示会､"気候変動体験ゾーン"まで作る本気っぷりが凄かった！

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第7回は2025年9月1日に開催された「過酷体験が可能なワークマン新製品発表会」。

－25℃から＋30℃まで。温暖化と気候変動を意識した特別会場

「噓でしょ……。このフロア全部がワークマンの展示会ってこと？」

会場に着いたときは目を疑った。就活や転職の合同説明会などでよく利用される、東京国際フォーラムの端から端まで（ホールE1・E2）が、ワークマンの商品で埋め尽くされている。アパレル小売業の単独展示会として“国内最大規模”とは事前に聞いていたが、実際に会場に行って初めて、そのスケールの大きさに私は圧倒された。

「気候変動・温暖化対策製品の大幅増産」をテーマにした本イベント注目の「推し」は、寒暖差対策ウェア「XShelter（エックスシェルター）」で決まりだろう。この製品を一言で説明すると「着る魔法瓶」といったイメージで、外部環境（暑さ・冷気）を遮断して、衣服内を最も快適な状態（湿度50％・温度30～33℃）に保ってくれる。