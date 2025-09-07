｢シミ､シワだけでない健康リスク｣｢9月は紫外線ダメージが重大｣多くの人が知らない日焼けの真の恐ろしさ…ダメージを加速させる"NGケア"は？

岡部 のぞみ : ライター・編集者・「ampule」ブランディングマネージャー
2025/09/07 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
日傘
女性のみならず男性も、今年の夏は多くの人が日傘をさして紫外線対策をしていました（写真：今井康一撮影）

記録的な猛暑が続いた2025年の夏。9月に入った現在も、30度超えの厳しい暑さが続いています。

この夏、猛暑に加えて少雨の影響もあり、例年以上に太陽の日差しを浴びてしまい、紫外線ダメージを受けたという人も多いのではないでしょうか。

いまだ過酷な日差しが降り注ぐ中、「真夏が終わったら、もう日焼けの心配はない」と油断するのは禁物。

「日焼け止め」は1年中塗るべき、というのはもはや常識になりつつありますが、うっかり日焼けしてしまった際に、ダメージを最小限に抑えるためにはどうすればいいのでしょうか？

近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授であり、皮膚科専門医の大塚篤司氏は「9月でも紫外線は十分強く、日焼け対策やダメージケアを怠ると深刻な肌トラブルにつながる」と警告します。

秋になった今だからこその適切な日焼けケアについて、専門医のアドバイスをもとに詳しく解説します。

10月でも「日焼けリスク」がある

気象庁のデータを見ると、9月のUVインデックス（紫外線が人体に及ぼす影響の度合いを指標化したもの）は平均5.5と「中程度～強い」レベルに分類されます。10月でも平均3.6と「中程度」で、まだ十分な紫外線対策が必要な状況です。

次ページUVインデックス3以上で日焼けリスク
関連記事
特集一覧
最高値相場で勝ち抜く株
新着あり
崖っぷちのDX
コニカミノルタ“事務機”生存戦略
運用業界　知られざる焦燥
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事