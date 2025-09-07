｢シミ､シワだけでない健康リスク｣｢9月は紫外線ダメージが重大｣多くの人が知らない日焼けの真の恐ろしさ…ダメージを加速させる"NGケア"は？

記録的な猛暑が続いた2025年の夏。9月に入った現在も、30度超えの厳しい暑さが続いています。

この夏、猛暑に加えて少雨の影響もあり、例年以上に太陽の日差しを浴びてしまい、紫外線ダメージを受けたという人も多いのではないでしょうか。

いまだ過酷な日差しが降り注ぐ中、「真夏が終わったら、もう日焼けの心配はない」と油断するのは禁物。

「日焼け止め」は1年中塗るべき、というのはもはや常識になりつつありますが、うっかり日焼けしてしまった際に、ダメージを最小限に抑えるためにはどうすればいいのでしょうか？

近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授であり、皮膚科専門医の大塚篤司氏は「9月でも紫外線は十分強く、日焼け対策やダメージケアを怠ると深刻な肌トラブルにつながる」と警告します。

秋になった今だからこその適切な日焼けケアについて、専門医のアドバイスをもとに詳しく解説します。

10月でも「日焼けリスク」がある

気象庁のデータを見ると、9月のUVインデックス（紫外線が人体に及ぼす影響の度合いを指標化したもの）は平均5.5と「中程度～強い」レベルに分類されます。10月でも平均3.6と「中程度」で、まだ十分な紫外線対策が必要な状況です。