｢おじさん×ダンス｣で採用激増 Z世代の支持を集めた警備会社の常識破りなアイデア

知名度があれば勝手に人が集まる

「〇〇県に初めてスターバックスがオープンしました」といったニュースを見たことがあると思います。

目を疑うほどの行列ができ、「朝5時から並んでいます」という人もいるほどです。

初めてオープンするのに、どうしてお祭り騒ぎになるのか。それは「あのスターバックスが私たちの町にやってきたから」です。

「あの」という言葉が重要なんです。

「あの」

「人気の」

「話題の」

といった言葉にみんな反応するんです。僕たちがお手伝いしている武田塾さんでは、タレントのあのちゃんを起用して、「あの武田塾」と打ち出しているくらいです（笑）。

みんなが持っているモノが、自分も欲しくなるときありますよね？

知名度があると、まさにその状況を作り出せます。

知名度があるからこそ、行ったことがないのに行ってみようという気にさせる。知られているものに、人は殺到するんです。

これってすごいことだと思いませんか？