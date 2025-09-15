｢おじさん×ダンス｣で採用激増 Z世代の支持を集めた警備会社の常識破りなアイデア

竹内 亢一 : 株式会社Suneight 代表取締役
2025/09/15 12:00
知名度の上げ方 1年で10,000人のファンをつくる法則
知名度を上げるためには、ランニングコストがかかるものなのでしょうか？（写真：metamorworks／PIXTA）
商品やサービスを広く認知してもらうため、テレビCMやチラシなどいろいろな手法に取り組んでいるものの、思うような成果が出ないという方も多いのではないでしょうか？ 動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneightの竹内亢一代表取締役は、「いまの時代、知名度は誰でも上げられる」と言います。
知名度アップの重要性や、コストをかけずにアイデアだけで知名度を上げる方法について、竹内氏の著書『知名度の上げ方 1年で10,000人のファンをつくる法則』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

知名度があれば勝手に人が集まる

「〇〇県に初めてスターバックスがオープンしました」といったニュースを見たことがあると思います。

目を疑うほどの行列ができ、「朝5時から並んでいます」という人もいるほどです。

初めてオープンするのに、どうしてお祭り騒ぎになるのか。それは「あのスターバックスが私たちの町にやってきたから」です。

「あの」という言葉が重要なんです。

「あの」
「人気の」
「話題の」

といった言葉にみんな反応するんです。僕たちがお手伝いしている武田塾さんでは、タレントのあのちゃんを起用して、「あの武田塾」と打ち出しているくらいです（笑）。

みんなが持っているモノが、自分も欲しくなるときありますよね？

知名度があると、まさにその状況を作り出せます。

知名度があるからこそ、行ったことがないのに行ってみようという気にさせる。知られているものに、人は殺到するんです。

これってすごいことだと思いませんか？

