｢焼肉､1000回噛むとどうなる？｣で新卒応募増⁉ YouTubeにTikTok…SNSで会社の認知度を上げる｢本音2割｣の法則とは

人気と認知を拡大する「8:2の法則」

僕が動画コンテンツを考えるときに重要視しているのは「8:2の法則」です。

チャンネルを運営する際に、ハブコンテンツが8割、コアコンテンツが2割を意識すると人気を拡大しやすいです。

ハブコンテンツは、いわばバズを狙った認知度を獲得するための動画。視聴者が流入しやすい、トレンドに乗った動画やコラボ企画を指します。

通常のペルソナよりも少し広い視聴者層を意識し、いわゆる関連動画として表示されやすい内容にするのです。

コアコンテンツは、本当に言いたいことを伝える動画です。

ファンを広げるためのハブコンテンツと、ファンに自分のことを深く知ってもらうコアコンテンツ、とイメージすると分かりやすいかもしれません。