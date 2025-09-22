｢焼肉､1000回噛むとどうなる？｣で新卒応募増⁉ YouTubeにTikTok…SNSで会社の認知度を上げる｢本音2割｣の法則とは

竹内 亢一 : 株式会社Suneight 代表取締役
2025/09/22 14:00
SNSや動画のイメージ
SNSや動画コンテンツをバズらせ、会社の知名度を上げるために重要な「8:2の法則」とは？（写真： metamorworks／PIXTA）
SNSや動画を活用した情報発信において、「伝えたいことが届かない」「再生数は伸びても成果につながらない」と感じたことはないでしょうか？ YouTubeやTikTokを活用した動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneight竹内亢一代表取締役は、ファンを増やし認知を拡大するには、8:2の法則が重要だと言います。
竹内氏の著書『知名度の上げ方 1年で10,000人のファンをつくる法則』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

人気と認知を拡大する「8:2の法則」

僕が動画コンテンツを考えるときに重要視しているのは「8:2の法則」です。

チャンネルを運営する際に、ハブコンテンツが8割、コアコンテンツが2割を意識すると人気を拡大しやすいです。

ハブコンテンツは、いわばバズを狙った認知度を獲得するための動画。視聴者が流入しやすい、トレンドに乗った動画やコラボ企画を指します。

通常のペルソナよりも少し広い視聴者層を意識し、いわゆる関連動画として表示されやすい内容にするのです。

コアコンテンツは、本当に言いたいことを伝える動画です。

ファンを広げるためのハブコンテンツと、ファンに自分のことを深く知ってもらうコアコンテンツ、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

