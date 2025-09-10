広島電鉄､もう1つの被爆電車｢8月9日｣運行の意義 同社最古の｢156号｣が5年ぶりに本線を走った

2025年8月、広島電鉄の「駅前大橋ルート」が開業し、広島駅停留所が移転した。

新たな広島駅停留場はJRの改札と同一フロアにあり、利便性が大きく向上。ここから広島市中心部の八丁堀や紙屋町へは所要時間が4分短縮されたほか、旧ルートの道路渋滞も減少傾向にあり、人々の移動がスムーズになった。まさに「新時代の到来」と言える。

被爆3日後に運行再開

2025年8月は広電にとって、そして広島にとって、もう1つの深い意味を持つ。

80年前の1945年8月6日、一発の原子爆弾によって広島の街は焦土と化し、広電も壊滅的な被害を受けた。

多くの社員が殉職したほか、路面電車は123両中108両が被災。変電所や架線柱も倒壊し、当然ながら運行は不可能となった。

だが、そんな状況からも広電は即座に立ち上がる。被害が小さかった郊外の宮島線は、被災翌日に一部区間が復旧した。路面電車も架線柱を建て直し、電気は宮島線の変電所から送電するなどして、3日後の8月9日には己斐―西天満町間（現在の広電西広島―観音町間）で運行を再開。まだ一面が焼け野原の街を、わずかな区間とはいえ走り出した路面電車を見て、多くの市民が勇気づけられたと伝えられている。