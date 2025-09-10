往年の老舗｢キャバレー｣が再び脚光！ 2代目オーナー夫妻が挑む起死回生ストーリー 《大阪･十三》 映画『国宝』のロケ地でも話題に

池田 アユリ : インタビューライター
2025/09/10 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2代目オーナーの宮田泰三さんと妻のマリアさん
2代目オーナーの宮田泰三さん（左）と妻のマリアさん（写真：筆者撮影）

今ではあまり聞かれなくなった”キャバレー”だが、大阪・十三の地には半世紀以上にわたり、ひときわ豪華な輝きを放ち続けるグランドキャバレー「グランドサロン十三」がある。

創業以来、きらびやかなシャンデリア、曲線美を持つソファー、そしてステージでの多彩なショーで多くの人々を魅了。最近では夜の社交場という枠を超え、その唯一無二の存在感で映画『国宝』のロケ地になるなど注目されている。

一方、コロナ禍やキャバレーに対する社会的な偏見など、ここに至るまでにはさまざまな逆境があった。2代目オーナーの宮田泰三さんと妻で秘書のマリアさんは、どのようにして困難を乗り越えてきたのだろうか。

グランドサロン十三の入り口
営業開始前のグランドサロン十三（写真：筆者撮影）

コロナ禍を逆手に取って改革

2代目オーナーの宮田泰三さんが先代の父・静長（よしなが）さんから経営を引き継いだのは、2020年の初めだった。

それまで泰三さんは鉄道会社に勤務し、安定した収入を得ていたのだが、父のつくり上げた店舗を後世に残したいという使命感から事業承継を決意。

しかし、間もなく新型コロナウイルス拡大の影響を受け、2021年は200日以上もの休業を余儀なくされる。それでも泰三さんはこの危機を逆手に取り、改革の機会と捉えた。

【写真】撮影やイベントに重宝されているグランドサロン十三の様子（8枚）
次ページ受け継いだとき建物はボロボロだった
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
なぜ今？ 半導体商社“再編・淘汰”
新着あり
運用業界　知られざる焦燥
新着あり
トランプ関税 次の焦点
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事