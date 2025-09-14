すごい団地！｢保育園､ドッグラン､畑を完備｣｢子育て中に"ご近所さん"を頼れる｣ 満室が続く《ハラッパ団地･草加》が､令和に人気を呼ぶワケ

埼玉県草加市の新田駅。東武鉄道伊勢崎線でとうきょうスカイツリー駅まで1本（約30分）という立地に、黄色い外観がひときわ目立つ2棟の建物がある。

「ハラッパ団地・草加」。1971年にNTT東日本の社員寮として建築された団地を、2018年に賃貸物件として大規模リノベーションした。現在は全55戸がつねにほぼ満室という、人気物件となっている。

新しくもどこか懐かしい、「令和の団地」が人気を呼ぶ背景を取材した。

近隣住民も参加するイベントを開催

「よっしゃー！」「やったー！」

テラスに設置された2つのビニールプールから、子どもたちの元気な声が響く。1つは「スーパーボールすくい」、もう1つは「ヨーヨー（水風船）釣り」。昭和～平成初期を思い起こさせる祭りならではの遊びに、令和生まれの子どもたちが夢中になっている。

この日はハラッパ団地の「夏祭り」が行われていた。団地の居住者たちに加えて近隣の住民たちが集まり、おのおのの家族が約2～3時間の「ちょっとした特別な1日」を満喫している。

この日の参加者は30名前後。半数近くは子どもたちで、中には浴衣姿で元気にはしゃぐ女の子の姿も見えた。