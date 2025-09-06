｢利用者として申し訳ない…美味しいのに安すぎて！｣…ベーカリーレストラン サンマルクの｢1408円モーニング｣に圧倒された朝

『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。
第136回、ご紹介するのは「ベーカリーレストランサンマルク」です。
飲食チェーンが密かにしのぎを削るジャンル、それが「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。
今週ご紹介するのは、カフェチェーンの老舗「サンマルクカフェ」の系列店、「ベーカリーレストランサンマルク」。焼きたてパンが食べ放題で、コストパフォーマンスに優れた朝食が楽しめる、食いしん坊にはたまらない存在です。
焼きたてパン食べ放題！ベーカリーレストランサンマルクのモーニング
「ベーカリーレストランサンマルク」のモーニングメニューは大きく分けて2種類。
・ フライドエッグプレート 税込1078円
・モーニングプレート 税込1408円
モーニングプレートはメイン料理を、フライドエッグ、ポテトグラタン、食べるオニオンポタージュの、3種類から選べます。
