｢利用者として申し訳ない…美味しいのに安すぎて！｣…ベーカリーレストラン サンマルクの｢1408円モーニング｣に圧倒された朝

第136回、ご紹介するのは「ベーカリーレストランサンマルク」です。

飲食チェーンが密かにしのぎを削るジャンル、それが「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今週ご紹介するのは、カフェチェーンの老舗「サンマルクカフェ」の系列店、「ベーカリーレストランサンマルク」。焼きたてパンが食べ放題で、コストパフォーマンスに優れた朝食が楽しめる、食いしん坊にはたまらない存在です。

焼きたてパン食べ放題！ベーカリーレストランサンマルクのモーニング

「ベーカリーレストランサンマルク」のモーニングメニューは大きく分けて2種類。

・ フライドエッグプレート 税込1078円

・モーニングプレート 税込1408円

モーニングプレートはメイン料理を、フライドエッグ、ポテトグラタン、食べるオニオンポタージュの、3種類から選べます。