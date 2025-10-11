｢ハンバーガーは本当に体に悪い？｣食の安全の専門家､驚きの回答

『食品の裏側――みんな大好きな食品添加物』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』を上梓した。 70万部超えの大ベストセラーの著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともにを上梓した。 砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の間食・おやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発したものだ。 プロの料理人も注目する今年度の「第12回料理レシピ本大賞」に、『食品の裏側』が料理部門の、『安部おやつ』がお菓子部門の、それぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。 本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「ファストフードの安全性」について語る。

子どもが大好きなファストフード、安全性は？

ハンバーガーやフライドポテト、ナゲットやフライドチキン……、子どもはファストフードが大好きです。

ちょっと小腹がすいたとき、休みの日などこれといって予定がないとき、ファストフード店に連れて行けば子どもは大喜びだし、親もラクです。

しかし「ファストフードの安全性」はどうなのでしょうか。

「ファストフードは健康によくない」「ファストフードばかり食べていると体を壊す」など、不健康な食事の代表選手のように言われるファストフードですが、その安全性について専門家が「添加物の観点」から深掘りした例はあまりないように思います。

「ファストフードは野菜が足りなくて栄養バランスが悪い」「脂質やカロリーが高い」といったようなことはよくいわれますが、それは言ってみれば誰でも知っていること。

そうではなく、みなさんが知りたいのは「添加物は使われているのか」「子どもに食べさせて大丈夫なのか」ということではないでしょうか。

そこで今回はファストフードの添加物問題に切り込んでいきたいと思います。

しかしながら、大手ファストフードチェーンは原材料やアレルゲンについては公表しているものの、添加物については公表していません。店でつくってその場で提供するものについては添加物を表記する義務がないからです。