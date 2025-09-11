中国AI半導体カンブリコン｢爆速成長｣の背景事情 半期売上高が1年で44倍超､米中対立が追い風に

✎ 1〜 ✎ 1612 ✎ 1613 ✎ 1614 ✎ 1615
財新編集部
2025/09/11 16:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
カンブリコンは事業の急成長と黒字化により先行投資のステージを抜け出しつつある。写真は同社が開発したAI半導体｢思元220｣（同社ウェブサイトより）

中国のAI（人工知能）半導体開発企業、中科寒武紀科技（カンブリコン）の業績が目を見張る急成長を見せている。

同社が8月26日に発表した2025年上半期（1～6月）決算では、売上高が28億8100万元（約593億9200万円）と前年同期の44倍超に爆増。一時的な損益を控除した純利益は9億1300万元（約188億2200万円）と、半期ベースで初の黒字化を達成した。

決算報告書からは、カンブリコンの経営が先行投資のステージを抜け出しつつあることが見て取れる。同社のビジネスは地方政府が建設するデータセンターへの依存度が高い。売掛金の回収に時間がかかるため、2024年までは営業キャッシュフローの流出超過が続いていた。

国産AIチップの需要拡大

しかし、ここにきて状況は大きく改善している。2025年上半期の営業キャッシュフローは、前年同期の6億900万元（約125億5500万円）のマイナスから9億1100万元（約187億8000万円）のプラスに転換した。

「この上半期には通信、金融、インターネットなどの各業界で当社製品が大量に採用された。大規模言語モデルやAIアプリケーションの開発企業、高性能サーバーのメーカーなどで本格活用が進んでいる」

カンブリコンは決算報告書の中でそう述べた。ただし同社は、業界別や製品分野別の販売比率などは公表していない。

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
なぜ今？ 半導体商社“再編・淘汰”
新着あり
崖っぷちのDX
運用業界　知られざる焦燥
トランプ関税 次の焦点
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事