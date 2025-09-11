中国のAI（人工知能）半導体開発企業、中科寒武紀科技（カンブリコン）の業績が目を見張る急成長を見せている。

同社が8月26日に発表した2025年上半期（1～6月）決算では、売上高が28億8100万元（約593億9200万円）と前年同期の44倍超に爆増。一時的な損益を控除した純利益は9億1300万元（約188億2200万円）と、半期ベースで初の黒字化を達成した。

決算報告書からは、カンブリコンの経営が先行投資のステージを抜け出しつつあることが見て取れる。同社のビジネスは地方政府が建設するデータセンターへの依存度が高い。売掛金の回収に時間がかかるため、2024年までは営業キャッシュフローの流出超過が続いていた。

国産AIチップの需要拡大

しかし、ここにきて状況は大きく改善している。2025年上半期の営業キャッシュフローは、前年同期の6億900万元（約125億5500万円）のマイナスから9億1100万元（約187億8000万円）のプラスに転換した。

「この上半期には通信、金融、インターネットなどの各業界で当社製品が大量に採用された。大規模言語モデルやAIアプリケーションの開発企業、高性能サーバーのメーカーなどで本格活用が進んでいる」

カンブリコンは決算報告書の中でそう述べた。ただし同社は、業界別や製品分野別の販売比率などは公表していない。