日本の｢食｣と｢零細企業｣は外国人労働者が支えている ｢犯罪抑制か､零細企業の存続か｣トレードオフの現実

オックスフォード大学で日本学を専攻、ゴールドマン・サックスで日本経済の「伝説のアナリスト」として名をはせたデービッド・アトキンソン氏。

「いまの日本の給料は、日本人のまじめさや能力にふさわしい水準ではありません。そんな低水準の給料でもガマンして働いている、その『ガマン』によって、いまの日本経済のシステムは成り立っています。でも、そんなのは絶対におかしい」

そう語るアトキンソン氏に、これからの日本に必要なことを解説してもらう。

外国人労働者を規制すると中小・零細企業が潰れる

「外国人労働者の増加が治安を悪化させるため、受け入れを厳しく規制すべきだ」という主張があります。

一見すると、国民の安全を願う正論に聞こえるかもしれません。しかし、その主張の裏側には、ほとんど語られることのない、もう1つの厳しい現実が隠されています。

それは、その主張が「日本経済の末端を支える多くの中小・零細企業の廃業を容認する」という宣言と、ほぼ同義であることです。

どういうことか。まず、基本的な統計データから見ていきましょう。

日本の外国人労働者数は急増しており、2008年から2024年10月末までの間に、48.6万人から230.3万人へと181.7万人増加し、規模は約4.7倍に拡大しました。