｢問題はそこ？｣ 確かに違法行為はなかったかもしれないが…サントリー新浪剛史氏｢潔白主張｣の"開き直り会見"に覚えた違和感

増沢 隆太 : 東北大学特任教授／危機管理コミュニケーション専門家
2025/09/05 5:30
新浪剛史氏
9月3日、経済同友会の定例記者会見に出席し、一連の騒動について説明した元サントリーHD会長の新浪剛史氏（写真：時事）

サントリーホールディングス（サントリーHD）の代表取締役会長だった新浪剛史氏に降って湧いた、「違法サプリメント購入疑惑」。

9月2日には同社の鳥井信宏社長と山田賢治副社長が記者会見を開き、1日付で新浪氏が辞任したことを発表しました。

しかし、同氏が違法行為をしたという証拠はなく、本人が訴える通り、現時点では何ら犯罪として成立しているものではありません。

では、新浪氏には何の問題もなく、これまで通り「財界のご意見番」という立場にいられるのでしょうか。

「潔白」を主張する新浪氏

「法を犯しておらず、潔白だと思っている」

サントリーHDの会長を辞任したことが発表された翌日の3日、自身が代表幹事を務める経済同友会の会見に登場した新浪氏は、明確にそう述べました。

確かに、警察の家宅捜索では違法な製品は見つかっておらず、逮捕されたわけでもありませんので、現時点で「法を犯していない」という主張は正しいでしょう。

経済同友会の代表幹事を辞任しない理由について、「警察から捜査を受けた会長、社長は辞めるという前例をつくってはいけないと思う」と説明したことからも、嫌疑を受けただけで「サントリーHDの会長を退く事態になった」ことに、少なからず不満を覚えていることは理解できます。

