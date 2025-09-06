TTの再来…ではないアウディ｢コンセプトC｣が見せた｢新しいアウディ｣始まりの日

アウディ本社が、2025年9月初頭、ミラノで「コンセプトC」を発表。

従来のアウディ車とは大きく異なるデザインが、目を惹くモデルだ。

コンセプトと銘打っているものの、アウディでは「数年後、ほぼこのままの形で市販を予定」（広報担当者）という。

大胆なデザインのコンセプトCを発表し、かつ数年後には市販する。背景には、いかなる考えがあるのか。

アウディの「新しい出発点」

「私たちがクルマをデザインするアプローチは、同時に私たちが会社を形作るアプローチでもあります」

2023年にアウディAGに就任したゲルノート・デルナーCEOは、ここがアウディの「新しい出発点」とする。

デルナーCEOは、1998年にフォルクスワーゲン・グループに入り、ポルシェでプロジェクトマネージャーとして「918スパイダー」や「パナメーラ」を手がけてきた人だ。

2021年にフォルクスワーゲンに移り、コーポレートストラテジー（企業戦略）やプロダクトストラテジー（商品戦略）を担当。製品の電動化にあたっても、熱心に取り組んできた。

コンセプトCは、電動のスポーツカー。

「アウディの歴史は、デザインの明快さに対する妥協のないフォーカスと、最先端技術を組み合わせた大胆なイノベーションによって彩られています」

デルナーCEOは、プレスリリース内でそう語っている。

「クワトロ（と名付けられた）4輪駆動システムは、自動車の世界に革命を起こしました。モータースポーツにおいても、パワフルなエンジン、革新的な素材、空力デザインにより勝利を収めました」

いま、デルナーCEO率いるアウディが注力しているのが、電動化であり、デザイン。その象徴としてのコンセプトCに力が入るのは、当然のことなのだ。