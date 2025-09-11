｢社員から緊急ホットラインに通報｣された上司救った‟発言しづらい"職場の机に置くべき100均グッズとは

「社員が会議で発言しない」その原因とは？

なぜ今、社員が発言しないのか？

近ごろ、社員が発言してくれないと悩む管理職が多いと感じます。

仕事柄たくさんの管理職の方と話しますが、こういった相談事がよくあります。

「みんなのアイデアを集めて次のアクションを決めたいと意気込んで会議に臨んでいます。でも、結局、誰も話してくれないのです。やる気がないんでしょうか……」

結論から言いますと、社員のみなさんにやる気がない訳ではありません。

むしろ、やる気もアイデアもあるのに、会議では発言したくないという社員さんが増えています。では、いったい、何が問題なのか？ それは、会議室に充満している「発言しにくい空気感」です。

せっかくアイデアを出しても頭ごなしに否定される……、なんかピリピリとしたムードでユーモアが許されない……。そのような雰囲気では、発言したくなくなるのも納得でしょう。