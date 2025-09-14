末期の肺がん患う50代女性｢頼れない夫｣の代わりに利用した｢オンライン診療｣の中身――在宅ケアをサポートする"介護テクノロジー"の進歩

本当は家で過ごしたいけれど、介護する家族への負担を考えると……。在宅ケアの現場では時折、周囲への配慮から自分の気持ちにフタをしてしまうケースが見られる。

これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師（向日葵クリニック院長）が、“在宅ケアのいま”を伝える本シリーズ。

今回のテーマは「在宅ケアとテクノロジー」。コロナ禍を機に普及が進むオンライン診療や、在宅介護の分野でも広がり始めた介護者の負担を減らす技術、見守りサービスの使い方などについて、エピソードを基に解説する。

緩和ケアをオンライン診療で

進行した肺がんによる痛みをコントロールするため、筆者が担当する緩和ケア外来に通院していた女性Aさん（53）。月に1回の頻度で通院していたのですが、それだけでは症状を抑えることができず、月に2回の診察が必要になりました。

しかし、Aさんのご自宅は公共交通機関を使うには不便な立地で、車での移動が中心。Aさんは運転免許を持っていなかったため、通院時にはいつも夫が会社を休んで送迎していました。