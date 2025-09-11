｢1on1で本音なんか言わないですよ｣――部下が心を閉ざす上司､すべてを打ち明ける上司の"普段の態度"

今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。離職を防ぐためには部下の悩みを把握し、その悩みを解消することが必要です。

その悩みを把握しようと1on1を実施する会社は数多くありますが、ただ、部下の悩みを把握できていないまま1on1を行っている会社は少なくないという調査結果も出ています。

1on1に関する衝撃的な調査結果

ここ数年、1on1を導入する会社が増えています。

1on1は部下の本音や悩みを把握し、その内容に上司や会社が対処することによって離職防止やモチベーション向上につなげようとする施策です。

ただ、その1on1について、驚くべき調査結果があります。

パーソル総合研究所の「職場での対話に関する定量調査」によると、上司との面談において、どれだけ本音を話せているかについて、41.6％の方が「全く本音で話していない」と回答しています。

この結果からも、多くの上司が部下の本音や悩みを把握できていないことがうかがえます。

この点、普段の業務において部下に対して次のような態度をとっている上司は、1on1の際に心を開いてもらいにくく、本音や不満を話せてもらえない傾向にあります。