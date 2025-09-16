｢時間の流れが体感3倍速｣｢何回言えばわかるんですか？｣｢今日1日､何をしていたの？｣──"事業会社からコンサル"転職組が語る≪最初の壁≫

覚悟を決めてコンサルに転職したものの、待っていたのは想像を超える“壁”だった──。

学生や若手の就職・転職先として人気の高いコンサルティングファーム。近年は事業会社から未経験で飛び込む人も増えているが、多くが入社直後に苦労を味わっている。

この記事では、事業会社出身者が直面する「現場での壁」の実例と、その根本原因を紹介する。

想像を超えたコンサルの現場

32歳で機械系大手メーカーから日系コンサルファームに転職したAさん。同期の多くもコンサルへ転じていたことから「経営視点で事業を加速させたい」と挑戦を決意した。

しかし最初のプロジェクトで、事業会社との仕事の常識の違いに衝撃を受けた。

「毎日、昼と夕方に2回のミーティングがありました。最初は『わからないことはその場で聞けばいい』と考えていましたが、これは完全に事業会社的発想でした」