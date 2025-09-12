｢年金だけじゃ暮らせない…｣"貧困老後"に陥る3大要因｢貧しい老人｣にならないために､今からできる"準備"は？

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が、「貧困老後に陥る人の3大要因」について解説する。

高齢者の貧困率は上昇傾向に

老後を迎えれば、収入は現役世代よりも大きく下がります。

誰もが潤沢な資金を持って老後生活をスタートできるわけではあり ません。

そこで問題になるのが、老後の貧困問題です。

日本の高齢者（66歳以上）の貧困率は、女性22.8％、男性16.4％（厚生労働省「国民生活基礎調査」2018年・貧困率は国民の所得の中央値の半分に満たない世帯の割合）とされ、上昇傾向にあります。

私は多くの高齢者の相談・サポートをしてきましたが、高齢者が「貧困老後」に陥りやすい原因は、主に3つあると考えています。