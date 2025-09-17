｢もらえるはずの年金が大幅減…｣｢年金で大失敗する人｣のよくある2大NGパターン

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。
共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。
そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。
著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。
その松尾氏が、「年金で後悔する人のよくある2パターン」について解説する。
「年金額」は人それぞれ異なる
老後を意識する年齢になると、気になるのが「年金」の額です。
老後生活の支えとなる公的年金は、すべての人が加入する「国民年金（老齢基礎年金）」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金（老齢厚生年金）」の2階建てになっています。
そのため、もらえる年金額は人それぞれ（国民年金は原則一律、厚生年金は納付期間や賃金によって異なる）。
自営業で国民年金保険料すら支払わずに無年金の人もいれば、なかには共働きや現役時代の賃金が高いなどの理由で、暮らしていくのに十分な額を受給できる人など、さまざまです。
今回は、年金で後悔している人のよくあるパターンを2例、ご紹介しましょう。
1例めは、現在66歳のSさんです。
