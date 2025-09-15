なぜあの若手は態度がデカいのか？ ｢上司を上司とも思わないZ世代｣を劇的に変える"驚きの処方箋"

上司を上司とも思わない若手社員の台頭は、現代の中間管理職が抱える大きな悩みの1つだ。こうした若手社員の態度を「増長」の一言で切り捨てたいところだが、若手社員には彼らなりの言い分がある。にもかかわらず、本質的な解決策は依然として見つかっていない。

悩める中間管理職は、どのように振る舞うのが現代日本における最適解なのか。本稿では複数の経営者の金言やエピソードを引用しながら、前後編に分けて「令和の社内処世術」を考えていく。

テキトー話もできない世の中になった背景事情

「歳をとってやっちゃいけないのは、説教、自慢、昔話。だから俺はエロ話をしてる」

テキトーで有名なタレント、高田純次さんはいつの間にか、この鉄板ネタを披露しなくなった。コンプライアンスに抵触するおそれがあるからだろう。このようなシャレも現代の職場では通用しづらくなっている。

冗談も通報リスクと隣接し、管理職は言いたいことが言えず、若手社員は上司との会話を避けがち。その結果、両者の距離は広がり、職場ではさまざまな心のすれ違いが生じている。

ちなみに、日本人の仕事へのエンゲージメント（仕事への熱意や意欲）は4年連続で過去最低。熱意ある従業員の割合はわずか5％程度で、世界平均の23％を大きく下回る（2023年版「ギャラップ職場の従業員意識調査」）。

若手社員の振る舞いが強気に見える背景には、少子高齢化による生産年齢人口（15～64歳）の減少がある。