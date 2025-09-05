まだ素直に喜べない｢インド新幹線｣の前途多難　｢E10系｣導入で合意したが､欧州企業が信号受注

高木 聡 : アジアン鉄道ライター
2025/09/05 4:30
石破首相・モディ首相 E5系
東京駅に停車するE5系新幹線の前で記念撮影する石破茂首相とインドのナレンドラ・モディ首相（写真出典：首相官邸ホームページ）

インドのナレンドラ・モディ首相が8月29日に来日し、石破茂首相と会談した。その中で、日本の政府開発援助で建設中のムンバイ―アーメダバード間（約505km）のインド高速鉄道について、JR東日本が現在開発中のE10系車両を2030年以降に導入する方針で一致した。

2023年に開業予定だったインド高速鉄道は、当初の土地収用の遅れに始まり、価格、技術仕様など、日印双方の思惑の違いで議論は平行線をたどり、明確な開業時期は見いだせない状態が続いていた。

「E10系」導入は合意したが…

日本の新幹線システムを輸出するという前提条件のもとにスタートしたインド高速鉄道プロジェクトだが、インド側は国産車両の導入も主張した。インド企業の手により土木工事が進捗する一方、日本の技術輸出となる「上物」部分については進展が見られなかったが、今年に入って、にわかに動きが激しくなっている。

1月に現地報道で、もともと計画されていた現行車両のE5系の代わりに新型のE10系を導入する旨がリークされたのを皮切りに、4月にはE3系とE5系の中古車両がそれぞれ1編成ずつ無償譲渡されることも明らかになった。

さらに、JR東日本は7月、学科講習を経たインド高速鉄道公社（NHSRCL）の16名の研修員の技能講習を開始すると発表した。インドの研修員が実際の新幹線で、指導担当者の同伴のもと、見習い運転士として運転操縦の訓練を実施する。

