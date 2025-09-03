｢サントリーの対応は迅速､記者会見も完璧｣ しかし､新浪剛史会長の辞任だけでは解消できない《サントリーHDが抱えた"大きなリスク"》

西山 守 : マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授
2025/09/03 5:15
縮小
新浪剛史氏
新浪剛史氏の突然の辞任に、経済界のみならず世間が騒然となった（2021年、撮影：梅谷秀司）

9月2日、サントリーホールディングス（以下、サントリーHD）は緊急記者会見を開き、新浪剛史会長が9月1日付で辞任したと発表した。

麻薬取締法違反の疑いで、8月22日に同氏が警察から家宅捜索されたことを受けての対応だという。突然の事態に、経済界は大きな衝撃を受けた。

サントリーHDは迅速な対応で初期の混乱を抑え込んだかに見えるが、新浪氏が去った後の経営体制やブランドイメージの毀損など、課題は山積している。

本稿では、現時点で明らかになっている情報に基づいて、新浪氏の辞任とサントリーHDの対応を評価し、同社が抱える今後の課題を整理したい。

依然として詳細不明な新浪氏の“疑惑”

9月2日午前中、サントリーHDが緊急記者会見を行うことを発表した。その時点で内容が明かされることはなく、さまざまな憶測が飛び交った。

昼過ぎ、事態は急展開を迎える。

新浪氏が違法薬物成分が含まれたサプリメントを輸入した疑いで、福岡県警の家宅捜索を受けていたと報じられたのだ。なお、その際に製品は見つかっておらず、新浪氏も関与を否定したという。

さらに、それを受けて、新浪氏が9月1日付で辞表を提出していたことも明らかになった。

次ページ新浪氏は「適法である」との認識だった
