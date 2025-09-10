《万博》唯一の個人店が挑んだ｢冷凍だらけ｣の現実 生食材からの完全手作りで､1日7回転の大繁盛とんかつ店を生んだ"執念"の舞台裏

2025大阪・関西万博に唯一の個人店として出店を果たした『とんかつ乃ぐち』。しかし、それまでの道のりは困難続きだった。4000万円の資金調達、ガチガチに決められた仕入れのルール、99％が冷凍食品という驚きの現実――。数々の壁を乗り越えて手にした成功の裏側には、オーナーシェフ 野口典朗さんの「職人の矜持」と強靭な「チーム力」があった。

万博で目にした、まさかの光景

2025年4月、大阪・関西万博がスタートして野口さんが目にしたのは、衝撃的な光景だった。生や冷蔵で食材を仕入れ、一から手作りをしている日本の飲食店はほぼない。野口さんが見た限りでは、ほとんどの店舗が冷凍食材を使用していたのだ。

一方、海外パビリオンを見ると大多数が、生や冷蔵の食材で一から手作りしていた。サウジアラビアとハンガリーのパビリオンでは、「世界のトップ100人」レベルのシェフが腕を振るっている。「日本の料理、弱くないか？」野口さんは愕然とした——。

時を遡ろう。『とんかつ乃ぐち』に万博から内定通知がきたのは、2024年12月だ。1度目の公募には落選したが追加公募で、放送作家や脚本家として活躍する小山薫堂さんがプロデュースする未来型レストラン「EARTH TABLE〜未来食堂〜」エリアに内定が出たのだ。