｢自他境界があいまいな人｣はなぜ疲れやすいのか？"ムダな疲れ"と病気を予防するマイペースのすすめ

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4
片野 秀樹 : 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事
2025/09/24 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
パソコンに向かう女性
自分は自分。自他境界をあいまいにせず、割り切るのもときには大事（写真：eizan／PIXTA）
忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？
休養学の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏によると、自分より家族を優先したり、“察する”のが得意な人ほど疲れを感じやすく、反対にマイペースな人ほど疲れにくいといいます。
「のんびり屋さん」「人の迷惑を考えない」など、必ずしも好意的に捉えられていない“マイペース”の意外な側面について、片野氏の最新著書『疲労学』から抜粋・編集して紹介します。

自分で締め切りを設定してみる

マイペースには別の意味もあります。

疲労学: 毎日がんばるあなたのための
『疲労学: 毎日がんばるあなたのための』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

私たちは、つねに締め切りや期限に追われています。「○日までに納品」「プレゼン資料は来週中に提出」「請求書は月末までに精算」……。

ほかにも、歓送迎会の出欠、社内セミナーの申し込み、年末調整の申告などさまざまです。

プライベートでも、家賃の支払い、自動車保険の更新などのほか、ライブチケットの申し込みは○日まで、明日からの旅行の荷造りをしないと……など、いろいろあると思います。

締め切りに追われるのはとても大きな心理的ストレッサーになります。

そこで、本来の締め切りとは別に、自分で締め切りを設定してみるのをおすすめします。

どういうことかというと、なるべく先手先手で進めて、早めに済ませてしまうのです。これがもう1つのマイペースといえるでしょう。

次ページ格別の満足感を手に入れよう
関連記事
特集一覧
オリエンタルランド 売上高1兆円の現実味
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
運用業界　知られざる焦燥
「ふるさと納税」疲弊する自治体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事