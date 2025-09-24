｢自他境界があいまいな人｣はなぜ疲れやすいのか？"ムダな疲れ"と病気を予防するマイペースのすすめ

忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？

休養学の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏によると、自分より家族を優先したり、“察する”のが得意な人ほど疲れを感じやすく、反対にマイペースな人ほど疲れにくいといいます。

自分で締め切りを設定してみる

マイペースには別の意味もあります。

私たちは、つねに締め切りや期限に追われています。「○日までに納品」「プレゼン資料は来週中に提出」「請求書は月末までに精算」……。

ほかにも、歓送迎会の出欠、社内セミナーの申し込み、年末調整の申告などさまざまです。

プライベートでも、家賃の支払い、自動車保険の更新などのほか、ライブチケットの申し込みは○日まで、明日からの旅行の荷造りをしないと……など、いろいろあると思います。

締め切りに追われるのはとても大きな心理的ストレッサーになります。

そこで、本来の締め切りとは別に、自分で締め切りを設定してみるのをおすすめします。

どういうことかというと、なるべく先手先手で進めて、早めに済ませてしまうのです。これがもう1つのマイペースといえるでしょう。