暑さ寒さ､気圧の変化…しんどい｢季節バテ｣｢気象病｣はなぜ起きる？気候がもたらす｢物理的ストレッサー｣に対処するDRICS理論

突然ですが、疲れていませんか？

疲れは、仕事のプレッシャーや人間関係、寒暖差やアレルギー物質などのストレッサー（ストレスの原因）によって引き起こされます。では、ストレッサーからどうやって身を守るか――。

「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事である片野秀樹氏は、「ストレッサーから距離をとる（Distance）」「リセットする・リフレッシュする（Reset/Refresh）」「ストレッサーを興味に変換する（Interest）」「コントロールする（Control）」「ストレスで埋め尽くされた日常に余白をつくる（Space）」といったDRICS（ドリックス）理論に基づいて行動することが効果的だと語ります。

季節の変わり目に要注意

季節性の疲労は、変化によって起きます。季節で変化するものは気温、気圧、湿度の3つです。

春先や秋口といった季節の変わり目には、日ごとの気温が安定しません。桜の咲く時期は、花冷えといわれるくらい寒い日もあれば、いきなり最高気温30℃を超える真夏日になったりします。

秋口も同じで、最高気温35℃以上の猛暑日があったかと思えば、朝晩ぐっと冷え込んだりします。

1日の最低気温と最高気温が大きく異なる日も少なくありません。こうした急な気温変化が負担になって、秋バテや春バテを引き起こします。