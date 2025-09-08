｢休んでるのに疲れてる｣日本人は実はそんなに働いていなかった？ 疲労困憊の理由を休養学博士が解説

忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？

「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事である片野秀樹氏によれば、無意識のうちにやっている「疲れやすい習慣」に原因があるのかもしれません。

日本のビジネスパーソンはなぜこんなに疲れているのか。本書から抜粋・編集してお届けします。

ぶっ通しで働いてはならない

勤務間インターバルという言葉は皆さんもちょくちょく耳にするかと思います。

1993年にEU（欧州連合）で発令された労働時間指令をお手本にしたもので、勤務時間インターバルとも呼ばれます。

EU指令は「24時間のうち連続11時間は休養時間をとらなければいけない」というものです。

簡単に言うと、何時間もぶっ通しで働くことを禁じ、一定時間の休憩をはさむよう義務づけています。

こうお話しすると、皆さん「えーっ、ヨーロッパの人はそんなに休んでいるんですか」と驚かれます。

たとえば始業時刻が朝9時の人が、ある日、夜12時まで残業したとしましょう。普段だと、休養時間は翌日の始業時刻9時までの9時間になります。

仮に通勤が往復で2時間、食事や身支度などに1時間かかるとすれば、睡眠時間は6時間しかありません。