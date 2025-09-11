野球の試合があるのは年間たった71試合なのに…｢北海道･エスコンフィールド｣が人でいっぱいなのはなぜ？　｢驚異の集客力｣に隠された緻密な設計

プロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」（以下：エスコンフィールド）での公式戦の観客数が、前年比で1割以上（11.2％）も増加。パ・リーグ全体の人気を、いまやグイグイと牽引する存在となった。

球場が集客に成功した理由は「野球観戦のあり方」「球場のあり方」そのものを変えたことにあるようだ。さらに試合がない日も、平日5000人、休日1万人もの人々が訪れるという。

「何で野球の観戦客が増えているの？」「球場なのに『試合がなくても楽しい』って、どういうこと？」

さっそく現地に足を運び、他のプロ野球のスタジアムと比較しながら「ココがスゴい！」ポイントを観察しつつ歩いてみよう。

試合日は野球満喫！快適空間での「野球ダイジェスト見」にハマる理由

エスコンフィールドは定員3万5000人、3万人程度の座席と、約6000人分の立ち見スペースがある。