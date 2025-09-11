｢試合がなくても人がいっぱい｣｢札幌ドーム時代と大違い｣との声も。｢エスコンフィールドHOKKAIDO｣入場無料なのにガッポリ儲けが生まれるワケ

「プロ野球・公式戦の観客動員数が、3年前の球場開設から2割増」「試合がなくても、平日5000人、休日1万人を動員」……。

野球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」（以下：エスコンフィールド）ならびに、周辺一帯の「北海道ボールパークFビレッジ」について調べてみると、そんな景気のいい文言を多く目にする。

実際、日本ハムグループの決算資料から見る限り、売上・利益や集客力は、札幌ドーム（現「大和ハウスプレミストドーム」）に本拠地を置いていた頃から比べて、飛躍的に改善されているようだ。

前編記事ではエスコンフィールドで場内を楽しみ尽くし、絶品グルメやビールでほろ酔いになった。こちらの記事で「エスコンフィールド・ボールパークの経営」について、掘り下げていこう。

売上6割増・利益3倍増！ファイターズ札幌移転・初年度から“結果くっきり”

エスコンフィールドの開業初年度（2023年）と、札幌ドームに本拠地を置いていたコロナ禍前で比較してみよう。

ファイターズ関連の売上は「157億円→251億円」と凄まじい伸びを見せ、2025年3月期には270億円まで達している。10億円台だった利益は、2023年には一挙に36億円、ほぼ3倍増だ。