｢1億円は紙切れ｣錬金術師が出す｢3つの謎｣を解いたら豪邸がもらえる！ ｢マンガ きみのお金は誰のため｣（プロローグ／後編）

「こんな本が読みたかった！お金の常識がガラッと変わった」

「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」

そんな読者の声を受け、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ第1位」受賞、30万部突破のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が待望のマンガ化！

ある大雨の日、中学2年生の優斗は、ひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海とともに、謎めいた屋敷へと入っていく。

そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」と告げられる。

その日からボスによる「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まる――。優斗が学んだ「お金より大切なこと」とは？

『マンガ きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）より抜粋してご紹介します。

よこせ マンガ家
yokose 漫画家。SNSにショート作品を投稿するなどの活動を続け、2020年より専業マンガ家として活動を開始する。ファッションブランド#FR2とコラボした『MOON CHASER』を連載。冒険ファンタジー『ポチ無双』、ソニー・ミュージックエンタテインメントとコルクが共同制作した連載『主題歌OL歌子ちゃん』ではネームを担当。