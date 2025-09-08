｢仕事は年収が高いほうがいい｣冷めた中学生が｢錬金術師｣と出会った件　｢マンガ きみのお金は誰のため｣（プロローグ／前編）

よこせ : マンガ家田内 学 : お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家
2025/09/08 8:30
『マンガ きみのお金は誰のため』
『マンガ きみのお金は誰のため』©よこせ・田内 学／コルク

「こんな本が読みたかった！お金の常識がガラッと変わった」

「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」

そんな読者の声を受け、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ第1位」受賞、30万部突破のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が待望のマンガ化！

マンガ きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」
『マンガ きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

ある大雨の日、中学2年生の優斗は、ひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海とともに、謎めいた屋敷へと入っていく。

そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」と告げられる。

その日からボスによる「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まる――。優斗が学んだ「お金より大切なこと」とは？

マンガ きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）より抜粋してご紹介します。

この記事の漫画を読む(13ページ)

よこせ マンガ家

yokose

漫画家。SNSにショート作品を投稿するなどの活動を続け、2020年より専業マンガ家として活動を開始する。ファッションブランド#FR2とコラボした『MOON CHASER』を連載。冒険ファンタジー『ポチ無双』、ソニー・ミュージックエンタテインメントとコルクが共同制作した連載『主題歌OL歌子ちゃん』ではネームを担当。

田内 学 お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家

たうち・まなぶ / Manabu Tauchi

お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家。2003年ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブなどの取引に従事。19年に退職後、執筆活動を始める。

著書に「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリとリベラルアーツ部門賞をダブル受賞した『きみのお金は誰のため』のほか、『お金のむこうに人がいる』、高校の社会科教科書『公共』（共著）などがある。

