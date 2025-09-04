映画｢ベスト･キッド｣最新作で《子ども時代》を思い出した件…。ジャッキー･チェンは日本で11回の舞台あいさつを敢行！作品の雰囲気は？

映画界で60年以上のキャリアを誇る世界的アクションスター、ジャッキー・チェンが来日し、初日の8月29日と、翌30日には映画最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつが行われた。

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（2回）、TOHOシネマズ日本橋（2回）、TOHOシネマズ新宿（2回）、TOHOシネマズ六本木ヒルズ（2回）、TOHOシネマズ日比谷（3回）と計11回の舞台あいさつを実施。各劇場で満席を記録する大盛況となった。

ジャッキー・チェンが日本最多記録を更新

これまでの日本におけるハリウッドスターの舞台あいさつの最多記録は、韓流スターのイ・ビョンホンが2017年に行った『MASTER/マスター』の10回。ただし『MASTER/マスター』の時は“TOHOシネマズ新宿のスクリーンをジャックし、全10回の舞台あいさつをノンストップで行う”という趣旨で行われた舞台あいさつだった。

そのため、海外スターが5つもの劇場を巡回するというのは異例で、このたびジャッキーが日本最多記録を更新することとなった。関係者によると、ジャッキー自身も今回の舞台あいさつツアーに非常に乗り気だったとのことで、Q&Aコーナー、抽選でのツーショット写真撮影など、日本のファンとの交流を笑顔で楽しんでいた様子が印象的だった。