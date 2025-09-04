【発売日は9月5日､価格は617万9800円で確定】新型ハイブリッド3ドアクーペ｢プレリュード｣ついに市場投入､ホンダスポーツ復権の狼煙

✎ 1〜 ✎ 126 ✎ 127 ✎ 128 ✎ 129
平塚 直樹 : ライター＆エディター
2025/09/04 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ジャパンモビリティショー2023でプロトタイプが発表され、ついに正式発売日＆価格が公開されたホンダの新型「プレリュード」
ジャパンモビリティショー2023でプロトタイプが発表され、ついに正式発売日＆価格が公開されたホンダの新型「プレリュード」（写真：本田技研工業）

本田技研工業（以下、ホンダ）が、2025年9月5日に発売する新型3ドアクーペ「プレリュード」に試乗する機会を得た。昭和の時代に人気を博した「スペシャリティカー」というジャンルに属する名車がプレリュード。その後継モデルとして24年ぶりに登場する新型は、独自の2モーター式ハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」を搭載した電動化モデルとして復活。しかも、ハイブリッド車向け次世代技術の「S+シフト」を初搭載することで、e:HEVシステムの特性を生かしつつも、従来の電動化モデルでは味わえない「操る喜び」を堪能できるクルマに仕上がっているという。

ここでは、そんな新型プレリュードをクローズドコースで試乗。話題のS+シフトをはじめとする多彩な電動車向け最新技術により、どのように走りを楽しめるクルマになっているのかをレポートしてみたい。

【写真】ついに発売日＆価格が判明、ホンダ新型「プレリュード」の内外装を詳しく確認する（90枚）

プレリュード概要

初代モデルが1978年に登場した歴史あるモデルがプレリュードだ。とくに1980年代の2代目や3代目は、当時としてはかなり斬新なデザインなどにより、女性からも大きな支持を獲得。女性を誘ってドライブするのに最適なクルマ、いわゆる「デートカー」ブームを牽引した立役者だ。

次ページ新型プレリュードのスタイリングについて
関連記事
特集一覧
どうする! ホンダ
運用業界　知られざる焦燥
｢パンドラの箱｣が開いたコロナワクチンの真相
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事