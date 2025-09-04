【発売日は9月5日､価格は617万9800円で確定】新型ハイブリッド3ドアクーペ｢プレリュード｣ついに市場投入､ホンダスポーツ復権の狼煙

本田技研工業（以下、ホンダ）が、2025年9月5日に発売する新型3ドアクーペ「プレリュード」に試乗する機会を得た。昭和の時代に人気を博した「スペシャリティカー」というジャンルに属する名車がプレリュード。その後継モデルとして24年ぶりに登場する新型は、独自の2モーター式ハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」を搭載した電動化モデルとして復活。しかも、ハイブリッド車向け次世代技術の「S+シフト」を初搭載することで、e:HEVシステムの特性を生かしつつも、従来の電動化モデルでは味わえない「操る喜び」を堪能できるクルマに仕上がっているという。

ここでは、そんな新型プレリュードをクローズドコースで試乗。話題のS+シフトをはじめとする多彩な電動車向け最新技術により、どのように走りを楽しめるクルマになっているのかをレポートしてみたい。

プレリュード概要

初代モデルが1978年に登場した歴史あるモデルがプレリュードだ。とくに1980年代の2代目や3代目は、当時としてはかなり斬新なデザインなどにより、女性からも大きな支持を獲得。女性を誘ってドライブするのに最適なクルマ、いわゆる「デートカー」ブームを牽引した立役者だ。