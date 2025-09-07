｢世界遺産マチュピチュ｣へ列車旅､生成AIのおすすめルートは無視！あえて｢非効率な直通｣列車を選んだ理由。《50代世界一周ひとり旅》

✎ 1〜 ✎ 6 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9
浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2025/09/07 6:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
マチュピチュ
世界一周をするなら、多くの人が訪れたいと願うペルーの世界遺産「マチュピチュ」。だが個人旅行でどうやって行くかは思案のしどころだ（写真：筆者撮影）
経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人生後半、日本を学び直す旅」です。今回は、南米・ペルーの世界遺産「マチュピチュ」までの列車旅について前後編で綴ります。
【後編】マチュピチュ｢タイパ最悪｣列車に乗ったら最高の贅沢だった話､50歳世界一周ひとり旅《｢ペルーレイル｣と｢インカレイル｣両方に乗ってみた》
この記事の画像を見る(8枚)

世界一周した人のブログや動画を見ていると、旅行期間や予算、年齢にかかわらずほぼ全員が目的地とする場所がある。その一つがペルーの世界遺産マチュピチュだ。

筆者も世界一周を思い立ったとき、真っ先にリストに加えた。一方で、マチュピチュは遺跡だけでなく、そこに至るまでの移動経路も複数の魅力的な選択肢がある。

筆者が選んだルートはコスパ・タイパともに他のルートに見劣りし、ブログなどでも推奨されないので体験記自体も非常に少ない。しかし実際に乗ってみると、中高年の一人旅に最高の体験ができた。

列車か「スタンドバイミー」か

インカ帝国が残した謎多き空中都市マチュピチュは、多くの旅人にとって一度は訪れたい遺跡だろう。日本から向かうには、アメリカなどで乗り継いでペルーの首都リマに飛び、そこからペルー中部のクスコに移動する必要がある。

クスコ
インカ帝国の首都があったクスコ（写真：筆者撮影）

ここまでで丸1日以上かかるのに、クスコからマチュピチュまでさらに100キロ以上の距離がある。数日かけてトレッキングで向かう猛者もいるそうだが、一般的な移動手段は2つ。

1つ目はクスコとアグアス・カリエンテス村（通称マチュピチュ村）を結ぶ観光列車に乗ること。快適だが、一番安い座席でも片道1万円ほどして、マチュピチュの一般的な入場料（62ドル）より高い。

マチュピチュまでの行き方
リマからマチュピチュまでのルート図（画像：PERU RAILのサイトより）
次ページ一見便利そうな直通列車がなぜマイナー扱い？
関連記事
特集一覧
最高値相場で勝ち抜く株
新着あり
崖っぷちのDX
コニカミノルタ“事務機”生存戦略
運用業界　知られざる焦燥
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事