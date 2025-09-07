マチュピチュ｢タイパ最悪｣列車に乗ったら最高の贅沢だった話､50歳世界一周ひとり旅《｢ペルーレイル｣と｢インカレイル｣両方に乗ってみた》

✎ 1〜 ✎ 6 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9
浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2025/09/07 6:00
車中にて
マチュピチュ村に到着した「ペルーレイル」（左）、サン・ペドロ駅を出発しマチュピチュ方面へ向かう（右）（写真：筆者提供）
経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人生後半、日本を学び直す旅」です。
今回は、前編で考えた移動ルートを実際にたどります。
【前編】｢世界遺産マチュピチュ｣へ列車旅､生成AIのおすすめルートは無視！あえて｢非効率な直通｣列車を選んだ理由。《50代世界一周ひとり旅》

世界遺産マチュピチュの玄関口まで、クスコ市街から列車で向かうことを決めた筆者は、2024年10月31日早朝6時すぎ、キャリーケースをクスコのホステルに預け、リュック一つでサン・ペドロ駅に向かった。

この駅に列車が止まるのは1日数回だけで、見落としてしまいそうなほど地味なたたずまいだった。

ホステルからサン・ペドロ駅に向かう道
ホステルからサン・ペドロ駅に向かう道（写真：筆者撮影）
サンペドロ駅
サン・ペドロ駅。列車が運行する時間以外は閉まっている（写真：筆者撮影）
標高3400メートルの高地にあるクスコの朝は、日本の真冬のような冷え込みだ。路上で年配の女性が「コーヒー」と話しかけてきたので買い求め、駅舎に入る。

列車のドア近くに立っていた乗務員にチケットとパスポートを見せると、同世代とおぼしき男性が「こんにちは。さなえ」と日本語であいさつしてくれた。

若い男性乗務員に先導され車内に。彼は窓枠に掲示された番号を指して「あなたが予約した座席はここだけど」と言った後に、「景色がいいこちらの席にどうぞ」と反対側の別の座席に座るよう促した。

日本語のあいさつと座席の配慮。発車前からこの鉄道旅がすばらしいものになる予感しかしない。

ペルーレイル、ビスタドームの車内
ペルーレイル「ビスタドーム」の車内は開放感がある（写真：筆者撮影）
次ページ『コンドルが飛んでいく』のBGMが流れる車内
