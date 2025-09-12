年末に40℃近い熱が…。1人暮らしの中年男･フジイを襲った大ピンチ！現れた救世主とは　漫画｢路傍のフジイ｣（第5集 第38話）

鍋倉夫 : 漫画家
2025/09/12 7:00
路傍のフジイ
『路傍のフジイ』 ©  鍋倉夫／小学館／ビッグコミックスピリッツ

職場では空気みたいな存在の独身男性。

でも、近づいてみるとその生き方は破格の格好良さ。

路傍のフジイ (5) (ビッグコミックス)
『路傍のフジイ（5）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が、なんだかどうでもよくなってくる……われわれの価値観の外側で生きる男がここにいる！

前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた著者が新たに生み出した令和の『横道世之介』こと「フジイ」、ビッグコミックスピリッツ誌でじわじわと人気拡大中！

漫画『路傍のフジイ』（小学館）よりお届けします。

鍋倉夫 漫画家

なべくらお / Nabekurao

神奈川県出身。アフタヌーン四季賞で大賞を受賞しデビュー。初連載『リボーンの棋士』は、現役棋士のみならず、芸能人・文化人にも熱心なファンを持つ。

