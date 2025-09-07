｢メシ…作ってないの？｣と言った後…。"つわり"に苦しむ妻に《モラハラ夫》がかけたモヤる言葉 漫画｢夢なし先生の進路指導｣（第6集 第54話）

元キャリアコンサルタントの高校教師・高梨（たかなし）は、生徒から「夢なし先生」と呼ばれている。

彼は進路指導時、生徒の「夢」に対し現実的なデータや世の中の実情を突きつけ、否定し、覚悟を問う。

それでも夢を追い、のちに夢破れ、どん底の中でも諦めきれない生徒がいれば、卒業後でも手を差し伸べ、「諦めるための授業」を行うのだった。

『夢なし先生の進路指導』（小学館）よりお届けします。

