封筒1枚だけ､パジャマの下だけでも売る…県内世帯の半分が加入する｢コープみやざき｣のすごみ
フジテレビ系「幸せな会社みつけました」（8月30日放送）で紹介された生活協同組合コープみやざき。県内世帯の約2戸に1戸は加入しているという加入率の高い生協です。その高い加入率の秘訣はなんなのか。ドキュメンタリーの原案となったシリーズ累計60万部、経営学者・坂本光司氏の著書『日本でいちばん大切にしたい会社7』より一部抜粋・再構成してお届けします（内容や肩書等は2020年刊行当時のもの）。
県内の世帯加入率は53％
コープみやざきが誕生してから46年、この間、日本のスーパーは地域スーパーや全国チェーンのスーパーはもちろんのこと、生活協同組合であるコープの店もまた、出店と退店をくり返してきました。しかしコープみやざきはこの46年間、15店舗を開店。しかもこの46年間で、組合員は690人から25万6000人にまで増え、県内の世帯加入率は何と53％を上回るまでに増加しています（2020年取材当時）。
つまり、宮崎県内の世帯の半分以上が、コープみやざきの組合員世帯なのです。驚くのはそれだけではありません。コープみやざきの事業は、店舗事業・共同購入事業・共済を含む生活事業の3分野に分かれていますが、売上高（生協では供給高と呼んでいます）も、この間ほぼ右肩あがりに増加し、スタートした45年前の1億円弱から、現在では300倍の300億円にも達しています。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら