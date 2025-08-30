買えるのは神楽坂だけ､1日で1000個売れる日も！｢ペコちゃん焼｣が多くのファンの心をつかんで離さない《コワカワイイ》だけじゃない魅力

日本人なら誰もが知る永遠の少女、「不二家」のマスコットキャラクター・ペコちゃん。ペコちゃんは1950年生まれなので、今年2025年は誕生75年の節目にあたる。この記念すべき年に多くの人に手に取ってもらいたいのが、東京・飯田橋（神楽坂）でしか買うことができない、知る人ぞ知る名物「ペコちゃん焼」だ。

「ペコちゃん焼」とは、ペコちゃんの顔をかたどった、焼きたての大判焼き（今川焼き）のこと。1910年に創業した不二家が、話題づくりの一環として販売を始めた、洋菓子店の手作りの和菓子だ。

かつては全国十数店舗の不二家で取り扱われていたが、「手間がかかる」「設備のための場所をとる」といった理由から次第に姿を消し、今は飯田橋神楽坂店だけがその味を守っている。

地元客はもとより、全国からファンが同店を訪れる。お花見シーズンなど、多い日は1日で約1000個を販売し、休日の午後には行列ができることも多い。55年以上も愛され続ける「ペコちゃん焼」の魅力と歩みをひも解いてみよう。

古き良き日本のケーキ屋さん

東京メトロ「飯田橋」駅B3出口から歩いて、ほんの数秒。不二家・飯田橋神楽坂店のアクセスは抜群だ。出口を出て右を向くと、すぐに「日本でここだけ」の看板と、かわいい店頭ペコちゃん人形が出迎えてくれる。

店に入ると、昔ながらのロゴやポスターが飾られ、古き良き日本のケーキ屋さんといったたたずまい。8月のショーケースには、10種類のペコちゃん焼が並んでいた。