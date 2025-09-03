朝ドラ｢あんぱん｣やなせたかし､漫画がヒットせずによかったワケ 思いもよらぬ形で転がる人生にさした光

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

ラジオドラマから生まれた「やさしいライオン」

手塚治虫からの依頼で、長篇アニメ「千夜一夜物語」のキャラクターデザインを手がけたやなせたかし。興行的に大ヒットとなり、手塚からはこんなことを言われた。

「ヒットのお礼に、何かアニメーションの短篇を自由につくってください」

制作費は手塚のポケットマネーから出すというから、太っ腹だ。やなせは初めてアニメーションを手がけることになった。

はたして、これまで創った作品のなかからどれをアニメ化するか。やなせが選んだのは「やさしいライオン」という作品だ。この作品が生まれたのは、こんな依頼を受けたことがきっかけだった。

「ホンがまにあわなくて穴があきそうなんですよ。何でもいいから大至急一本書いてください」

相手は文化放送のディレクターで、ラジオドラマの脚本が間に合わないのだという。そんなときこそ「困ったときのやなせさん」の出番だ。すぐに引き受けて、以前に書いた短いコントを30分のドラマに仕上げている。

これが「やさしいライオン」として、やなせの代表作の一つとなる。