SNSで話題！累計30万部突破『せいろレシピ』著者が語る"最強"活用法。《時短･ヘルシー･映える！》｢せいろ｣ブーム火付け役･りよ子さん

阿古 真理 : 作家・生活史研究家
2025/09/04 10:00
縮小
りよ子さん
（左）「せいろ蒸し」料理のレシピを発信し、注目を集めるりよ子さん（撮影：今井康一）／（右）冷凍うどんもせいろで蒸して簡単アレンジ（画像：学研ホールディングス プレスリリースより）

中華せいろ（以下、せいろ）の流行が、拡大中だ。料理写真共有サービスを提供するスナップディッシュが選出する「料理SNSトレンド大賞」では、2023年と2024年の2年連続で「せいろ蒸し」が選ばれた。無印良品が2024年秋にせいろを発売したときも、わずか10日で店舗・オンラインともに完売している。

そのブームを牽引してきたと噂されるのが、2023年4月にインスタグラムで発信を開始し、「料理発信者」の肩書で活動する"りよ子"さんだ。2024年9月に発売した初めての著書、『すべてを蒸したい せいろレシピ』は30万部を超える大ヒットとなり、9月25日には続編『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』を刊行する。

8月に実施したりよ子さんへのインタビューを軸に、なぜ今せいろが流行しているのか、その秘密を探ってみたい。

蒸し料理で見いだした「からだ整いごはん」

現在、SNS関連の仕事と「料理発信者」の二足のわらじを履くりよ子さん。蒸し料理にハマったのは3年半ほど前、引っ越しを機に調理道具を買い揃えた際、せいろを買ったことだった。「見た目がかわいくて、手に取ったときの気持ちがいいな」と感じたからで、子どもの頃に祖母の家で見ていたことも影響した。

りよ子さん
りよ子（りよこ）／せいろの魅力にとりつかれた"料理発信者"。2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れるレシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数10万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで、100品以上のレシピを投稿している。Instagram：@musu_riyoco（撮影：今井康一）
