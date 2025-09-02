次のモデルはGT（グランツーリスモ）か？ 無視できないランボルギーニCEOヴィンケルマン氏の発言を解く

アウトモビリ・ランボルギーニを率いている、ステファン・ヴィンケルマンCEO。

インタビューに応じてもらったのは、2025年7月。新型車「テメラリオ」のメディア向けテストドライブのタイミングだ。

テメラリオの開発の背景をはじめ、「テメラリオGT3」。さらに、次の新車計画まで語ってくれた。

テメラリオは、「ウラカン」の後継車として2024年秋に発表された。ウラカンが10気筒搭載であるのに対して、8気筒と少々コンパクト。

ただし、8気筒エンジンは新開発で、大きなターボとプラグインハイブリッドシステムをそなえている。

「あらゆる点で性能が上がって、ウラカンから大きな飛躍を感じられるモデルです」

ランボルギーニのマネージメントを統括しているヴィンケルマンCEOは、そう語る。

金融出身「No Nonsense」なドイツ人

ステファン・ヴィンケルマン氏は、ベルリンで生まれ、ローマで育っている。

引っ越しの背景は父親の仕事の関係で、1964年にローマにある国際連合食糧農業機関（FAO）で重要なポストに就任したためだという。

キャリアのスタートは、金融系企業。3年ほど務めたあと、自動車業界に入った。最初にランボルギーニのCEOに就任したのは2005年だ。

ランボルギーニは、1998年にフォルクスワーゲン・グループ傘下に入った。そのあと、「ムルシエラゴ」（2001年）と「ガヤルド」（2003年）が送り出された。

ヴィンケルマン氏がCEOに就任したあと、「アヴェンタドール」（2012年）、それにウラカン（2014年）を発表。派生モデルも多い

ヴィンケルマン氏は、一時期フォルクスワーゲン・グループ傘下にあったブガッティのCEOも務め、2020年にランボルギーニに戻ってきた。

ヴィンケルマン氏がランボルギーニを離れていた間は、いまF1の会長兼CEOを務めるステファノ・ドメニカーリ氏がCEOだった。

ドメニカーリ元CEOはやたら明るい人で、私は一緒に「ウルス」でもってアイスランドを旅した時、実に楽しい思いをした。